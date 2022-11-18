محافظ سوهاج يبحث إنشاء مدرسة المتفوقين بحي الكوثر والتعاون مع مجلس الأمناء

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بمكتبه، المستشار شوكت زيان رئيس مجلس أمناء مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بسوهاج Stem، والدكتور سامح فرح عضو المجلس لاستعراض خطة مجلس الأمناء للمدرسة للعام الدراسي 2022/ 2023 والاحتياجات الضرورية اللازمة، وناقش اللقاء موقف إنشاء مدرسة المتفوقين بحي الكوثر، وسبل التعاون بين الجهات المختلفة ومجلس الأمناء.

محافظ سوهاج يشكر قيادات المدرسة

ووجه محافظ سوهاج الشكر لمجلس الأمناء على المجهود المبذول لقيام المدرسة بالدور المنشود، مؤكدا دعمه الكامل للمجلس والمدرسة، مشددًا على ضرورة تعاون جميع الجهات التنفيذية والمعنية والمجتمع المدني بالمحافظة مع مجلس الأمناء، والمدرسة الفريدة من نوعها بسوهاج، التي تعد إضافة قوية للمحافظة إذ تقدم نوعا من التعليم المتميز للمتفوقين علميًا وهو ما تسعى إليه الدولة حاليا.

ومن جانبه تقدم المستشار شوكت زيان رئيس مجلس الأمناء بالشكر للسيد الوزير المحافظ على دعمه الدائم والمستمر لمدرسة ستيم، ومجلس الأمناء لتحقيق الأهداف العلمية المرجوة.

مدرسة العلوم والتكنولوجيا بسوهاج

يذكر أن مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بسوهاج Stem، تم افتتاحها العام الماضي ضمن 19 مدرسة علي مستوى الجمهورية، وهي مدرسة ثانوية بها إقامة داخلية بقوة استيعاب 105 طالبة هذا العام، وهى تقبل المتفوقين بالصف الثالث الإعدادي من جميع أنحاء الجمهورية بعد اختبارات معينة للقبول، وتعد أساس الدراسة بها المشروعات العلمية والبحثية التي يقوم بها الطلاب، ومدرسة سوهاج طالبات فقط لحين نقلها لمدرسة المتفوقين المزمع انشائها بحي الكوثر.