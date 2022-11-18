مراسل «القاهرة الإخبارية» بأنقرة: إلغاء عدد كبير من الحجوزات بعد تفجير ميدان تقسيم

قال عمر أحمد، مراسل القاهرة الإخبارية في أنقرة، إن عددًا كبيرًا من الحجوزات ألغي في تركيا بعد تفجير ميدان تقسيم، لكن ليس بالأرقام التي تعلن بفشل الموسم السياحي لتركيا هذا العام، خاصة أنه تفجير واحد فقط حتى الآن، موضحًا أن هناك تخوفًا من توالي التفجيرات داخل تركيا.

وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة عبر «سكايب» مع الإعلامية أميمة تمام في أولى حلقات برنامج «الشرق الأوسط» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن تفجير ميدان تقسيم في شارع الاستقلال أعاد للأذهان أحداث 2015 بعد انتخابات 7 يونيو وتوالي التفجيرات في تركيا بفترات قريبة، وهو ما أثر على الموسم السياحي وقتها بشكل كبير، وشهدت تركيا تراجع دخل السياحة بشكل كبير.

وأوضح أن الشارع التركي ينقسم إلى نصفين فيما يتعلق بتفجير ميدان تقسيم، ما بين مؤيد ومعارض.