العثور على جثة صياد بأرض زراعية في مطوبس بكفر الشيخ

عثر أهالي قرية سكرانة التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، على جثة صياد مقتولاً بطلق ناري في أرضه الزراعية بالقرية، وتحرر المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بالعثور على جثة

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور مركز مطوبس، يفيد العثور على جثة «ن.ا.هـ»، 40 سنة، صياد، مقيم بقرية سكرانة بدائرة مركز شرطة مطوبس، مقتولاً بأرضه الزراعية، وانتقل ضباط وقيادات المباحث الجنائية والأمن العام في كفر الشيخ إلى موقع الحادث، وتبين وجود جثة المتوفى مسجاة بأرضه الزراعية ويرتدي كامل ملابسه ووجود آثار طلقات نارية بالجسم.

ونقلت سيارة الإسعاف الجثمان لمشرحة مستشفى مطوبس المركزي، وجرى التحفظ عليه قيد تصرف جهات التحقيق، وانتداب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة.

فريق بحث لحل اللغز

كما تم تشكيل فريق من البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ لكشف ملابسات وظروف الواقعة بالتنسيق مع فرع الأمن العام والتوصل إلى مرتكبيها.