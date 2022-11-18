تحرير 281 محضرا تموينيا في حملات مكبرة بالإسكندرية

حررت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية 281 محضرًا خلال حملات تموينية شنتها المديرية بجميع إداراتها على منافذ البيع، حيث تنوعت أسباب المحاضر بين عدم حل الشهادة الصحية وإخفاء أسعار السلع الغذائية والسجائر، أو لمخابز بلدية مخالفة.

وشنت إدارة الرقابة التموينية في المديرية تحت إشراف مؤنس محمد، مشرف الإدارة، وفريق العمل التابع له، حملات أسفرت عن تحرير 7 محاضر لمخابز بلدية مخالفة.

109 محاضر في إدارة المنتزه

ونتجت عن حملات إدارة تموين المنتزه، برئاسة آمال عبد الحميد، مدير الإدارة، وإشراف رضا حسن، رئيس الرقابة، تحرير 109 محاضر لأسباب عدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة، وعدم حمل الشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في الأسواق، أو لتنفيذ لقرار النيابة، أو لمخابز بلدية مخالفة.

24 محضرا في إدارة العجمي

وأسفرت حملات إدارة تموين العجمي، برئاسة إبراهيم خلف، مدير الإدارة، وإشراف ريهام عبد القادر، رئيسة الرقابة عن تحرير 24 محضرا، لعدم حمل الشهادات الصحية، ولعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في الأسواق، أو لمخابز بلدية مخالفة.

48 محضرا في إدارة شرق

وحررت إدارة تموين شرق، برئاسة فريد شوقي، مدير الإدارة، وفريق العمل التابع له، نتيجة حملات شنتها في نطاق الإدارة 48 محضرا لبيع سجائر بسعر أزيد، وعدم حمل الشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في الأسواق، أو لمخابز بلدية وسياحية مخالفة ولبقالين مخالفين.

33 محضرا في إدارة العامرية

ونتجت عن حملات إدارة تموين العامرية، برئاسة حسن داود، مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال، رئيس الرقابة في نطاق الإدارة، تحرير 33 محضرا لأسباب عدم حمل الشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في الأسواق، أو لمخابز بلدة مخالفة.

21 محضرا في إدارة برج العرب

وأسفرت حملات إدارة برج العرب، برئاسة محمد العدوين، مدير الإدارة، وفريق العمل التابع له في نطاق الإدارة، عن تحرير 21 محضرا لعدم حمل الشهادات الصحية وبيع السجائر بسعر أزيد، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية للأسواق.

39 محضرا في حي المركز التمويني

وشن المركز التمويني الشامل لحي غرب والجمرك، برئاسة محمد عادل، مدير الإدارة، وإشراف الدكتورة أماني الجزار، رئيسة الرقابة، حملات في نطاق الإدارة، أسفرت عن تحرير 39 محضرا لأسباب عدم حمل الشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية في الأسواق أو بمخابز بلدية مخالفة، وبقال مخالف.

ووفق بيان مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، اليوم الجمعة، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.