في ختام COP27.. «الوطن» تستعرض أفكار الطلاب المشاركين بمؤتمر المناخ: حلول مبتكرة

انطلقت اليوم، فعاليات الجلسة الختامية لقمة المناخ «cop27»، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، ويستعرض «الوطن» في التقرير التالي، اهتمام طلاب الجامعات بقضايا التغيرات المناخية، ومحاولاتهم المختلفة لوضع مقترحات لحل أزمة الكوكب بأفكارهم البسيطة، حتى جرى اختيارهم ضمن مندوبي مصر في مؤتمر coy17، التابع للأمم المتحدة.

إبراهيم أحمد، طالب في الفرقة الثانية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة السويس، وقع الاختيار عليه ليصبح أحد مندوبي مصر في مؤتمر قمة المناخ، التابع للأمم المتحدة، وخاض تجربة جديدة بالحديث عن تاريخ التمويل، ودور الشباب في التنمية المناخية، والحد من التغيرات البيئية، واتجاهات مصر نحو التنمية المستدامة، وطرح أسئلة حول قضايا المناخ للمناقشة فيها، وفقًا له: «اتكلمنا في موضوعات كتيرة عن المناخ والقضايا الناتجة عنه».

«خالد»: أمتلك حصيلة معلوماتية كبيرة

اختير خالد عبد الجواد، 19 عامًا، يدرس في الفرقة الثانية كلية تمريض بجامعة المنيا، كأحد مندوبي مصر في مؤتمرcoy17، ويشارك بمبادرة ميكرو مخلفات، لتوعية جميع فئات المجتمع، بقضايا التغيرات المناخية وآثارها الكارثية على البيئة، ليستمع لأفكار عديدة تساعده على تطوير مبادرته، قائلًا لـ«الوطن»: «استفدت كتير من المناقشة مع الناس، بقى عندي حصيلة معلوماتية أكبر».

«مصطفى»: تجربة جديدة وثرية بالمعلومات

جرى اختيار مصطفى محمود، 16 عامًا، طالب في الصف الثاني الثانوي بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالأقصر، كأحد ممثلي الشباب في مؤتمرCOY17، لمناقشة الوضع الراهن حول قضايا التغيرات المناخية، فوضع مقترح لحل لمشكلة نقص الطاقة الكهربائية في مصر، نتيجة الضغط المتزايد على النفط والغاز، وثلوث الهواء بسبب ارتفاع درجات الحرارة والاحتباس الحراري والغازات الدفيئة مثل غاز ثاني أكسيد الكربون، فيمكن توليد الكهرباء باستخدام الملوثات أو الغازات، لتوفير مصدر للطاقة النظيفة، على أن تتم هذه التجربة باستخدام العمليات الكيميائية، قائلًا لـ«الوطن»: «طبعًا أنا جربت التجربة قبل ما أعرضها في المناخ، والحمد لله نجحت، واستفادت كتير من آراء وتعليقات الشباب والشخصيات المشاركين في المؤتمر».