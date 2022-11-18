جراحة ناجحة لتثبيت كسور متعددة في الوجه والفكين لمريض ببني سويف

نجح أطباء قسم جراحة الفم والوجه والفكين بمستشفى بني سويف التخصصي، تحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير عام المستشفى، في إجراء جراحة ناجحة لمريض بعد تعرضه للسقوط من الطابق الثالث ما أدى إلى كسور متعددة بالوجه والفكين وحاجبي العين بالجهتين، وانفصال كامل لعظام الوجه عن الجمجمة وفقد للتطابق الطبيعي للأسنان والمضغ كليًّا وازدواجية الرؤية.

جراحة دقيقة تحتاج مهارة فائقة

وأشار مدير عام مستشفى تخصصي بني سويف إلى إجراء أشعة مقطعية للمريض بالمستشفى لتحديد مسار الكسور بعظام الوجه والفكين، وتم تثبيت الكسور بالشرائح التايتنيوم والمسامير مع الحفاظ على جميع أعصاب الوجه والفكين سليمة كليًّا.

الجراحة تمت كاملة على نفقة الدولة

وتُعد الجراحة من الجراحات الدقيقة التي تحتاج إلى مه‍ارة فائقة لإعادة البناء الطبيعي للوجه والتطابق الطبيعي للأسنان، وتم إجراؤها على نفقة الدولة دون أي تكلفة على المريض، وتبلغ تكلفتها بالقطاع الخاص أكثر من 100 ألف جنيه.

الفريق الطبي المشارك بالجراحة

وتم إجراء العملية تحت إشراف الدكتور عماد سعيد، والدكتور محمد جلال الدين بحيري، أستاذي جراحة الفم والوجه والفكين، وبمشاركة الأطباء محمد صلاح، وحسام عقبة، وحسام الدين مصطفى، وعمر عبد اللطيف، استشاريين وأخصائيين بقسم جراحة الوجه والفكين، ودكتورة دعاء معاذ، استشاري التخدير، وبمعاونة فريق التمريض بالمستشفى.