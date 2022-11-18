طلاب مدارس «ستيم» يبتكرون مشروعا لإعادة تدوير المياه: «عيش بنقاء»

«عيش بنقاء».. مشروع صممه مجموعة من طلاب المدارس، وشاركوا به في مؤتمر المناخ المنعقد بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف تقليل كمية المياه المهدرة في مصانع أشباه الموصلات عن طريق أنظمة الذكاء الاصطناعي وعمليات تنقية للمياه.

المشروع يُقلل من كمية المياه المهدرة في الصناعة

روى الطالب كيرلس طلعت، من مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا في محافظة المنيا «ستيم»، تفاصيل المشروع: «المشروع يُقلل من كمية المياه المهدرة في الصناعة بشكل عام ويُقلل درجة حرارة المياه الخارجة من المصانع»، موضحاً أنه يحافظ على جودة مياه أفضل.

أشباه الموصلات، هي عبارة عن مستشعر لجودة المياه يفصل بين مكونات المياه العضوية وغير العضوية، ويتم استخدام المكونات العضوية كمياه تبريد في العمليات الحرارية في المصنع، والمكونات غير العضوية يتم تمريرها على أكثر من غشاء عن طريق الضغط فيتم تنقيتها واستخدامها في المصنع مرة أخرى، بحسبما رواه كيرلس لـ«الوطن»، وذلك بدلاً عن استخدام مياه جديدة.

تفاصيل صناعة أشباه الموصلات

وضح كيرلس طلعت، تفاصيل صناعة أشباه الموصلات، قائلاً: «هي صناعة بوردات الأجهزة الإلكترونية وتُستخدم مخلفاتها المائية في الصناعة ويمكن إعاده تدويرها ولكن تُهدر»، لذلك جاءت فكرة المشروع.

عمار ياسر، من مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا في العبور، وضّح أن المشروع عبارة عن تنقية للمياه الملوثة الناتجة عن صناعة أشباه الموصلات التي تُنتج أثناء عملية تنظيف السيليكون، ويتكون من نظام تناضح عكسي لتنقية هذه المياه واستخدامها مرة أخرى بدلاً من استهلاك مياه جديدة.

استفادات متعددة حقهها الطلاب من المشاركة في مؤتمر المناخ، أولها التعرف على ثقافات جديدة، وعرض مشروعهم لمختلف الشركات المشاركة في المؤتمر، فضلاً عن معرفة ماهية قضايا التغيرات المناخية وكيفية مواجهتها.

أيضاً اشتمل فريق المشروع، الطالبة دعاء أيمن، من مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمحافظة المنوفية، والطالبة روان عبدالعزيز، من مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالمعادي، بعد أن شاركوا في أحد المعسكات التي نُظمت تحت رعاية وزارة التربية والتعليم.