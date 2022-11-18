«dmc» تحتفل بالرئيس السيسي.. «عيد ميلاد سعيد يا قائد»

احتفت قناة «dmc» بعيد ميلاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات «يوتيوب» مقطع فيديو بعنوان «الرئيس السيسي.. رئيس كل المصريين.. عيد ميلاد سعيد يا قائد».

وتضمن الفيديو مجموعة من الصور واللقطات للرئيس عبدالفتاح السيسي له بين أبنائه من الجيش المصري كقائد لهم، وأيضا صورا ومشاهد بالكنيسة أثناء مشاركته للأخوة المسيحيين بأعيادهم، ولقطات مع ذوي الهمم، والبسطاء من الشارع المصري، وأبناء الشهداء وسيدات مصر.

وأهدت قناة «dmc» الفيديو للرئيس السيسي باعتباره «قائد عظيم، وصاحب رؤية وبصيرة ورئيس لكل المصريين، وحامي لأراضيها، وجابر للخواطر، وأب حنون لكل أطفال مصر، وقدوة وابن بار لسيدات الشعب المصري».