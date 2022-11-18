العثور على جثة فتاة في ظروف غامضة بمنشأة ناصر

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة فتاة في منزل مهجور بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وجرى نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وإجراء تحليل مخدرات وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة، المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمنطقة العثور على الجثة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات العثور على الجثة في تلك المنطقة.

استدعاء أسرة الفتاة

كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا بالعثور على جثة فتاة في منزل مهجور بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة فتاة تدعى «سماح» 31 عاما، ومقيمة دائرة قسم الشرطة، وكشفت التحريات الأولية أن الفتاة معروف عنها إدمانها لمخدر الهيروين.

وباستدعاء أسرتها أيدت ما جاء بالتحريات وأضافت أن المتوفية دخلت إحدى المصحات لعلاج الإدمان وهربت منها ولم تكمل علاجها، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.