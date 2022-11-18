مصرع شخص أسفل عجلات قطار بالعياط

لقي شخص مصرعه، أسفل عجلات قطار بالقرب من مزلقان قرية المساندة بالعياط، ونقلت الجثة إلى مستشفى العياط تحت تصرف النيابة، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث من هشام أبو النصر مساعد وزير أمن الجيزة، باصطدام القطار بأحد الأشخاص في العقد الخامس من العمر مجهول الهوية مما أدى إلى مصرعه نتيجة إصابته بكسور بالجسم والمخ.

شاهد عيان يكشف ملابسات الحادث

على الفور انتقل رجال الشرطة لمعاينة الحادث وجرى نقل الجثة إلى مستشفى العياط، وبدء التحريات لمعرفة هويتها، وبسؤال أحد شهود العيان «خفير المزلقان» 55 سنة، قرر أن المتوفى قام بالعبور من معبر غير شرعي قبل المزلقان مما أدى إلى اصطدام قطار به، وجارٍ النشر لمواصفات المتوفى لمعرفة هويته.