إصابة شخصين في اصطدام سيارة بعمود إنارة على طريق الإسكندرية الصحراوي

أصيب شخصان في حادث على طريق الإسكندرية الصحراوي، أمام مدخل القرية الذكية، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل الى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من رئيس مباحث كرداسة، يفيد بإصابة شخصين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، إثر تصادم سيارة بعمود إنارة ولوحة إعلانات، بعدما اختلت عجلة القيادة في يد قائدها.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى زايد التخصصي، وإزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، واحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.