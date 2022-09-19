«المولد قرب».. تخفيضات وعروض 20% على أسعار الحلوى لإنعاش المبيعات

شراء حلوى المولد عادة موروثة، وهي مظهر من مظاهر الشعور بالبهجة، وإدخال السرور على الأبناء، ويرتقب الكثير من المواطنين ظهور حلوى المولد النبوي لمعرفة أسعارها والشراء.

أسعار حلوى المولد 2022

شهدت الأسعار هذا العام تباينًا، وجاءت العروض والتخفيضات وسيلة لجذب المشترين، ودفع مبيعات الحلوى خلال الموسم الجاري.

وفي جولة أجرتها «الوطن» بشوادر وسط البلد، شهدت الأسعار تباينًا، حيث جاء متوسط سعر الكيلو المعبأ من حلاوة المولد بشوادر وسط البلد ما بين 45 إلى وجنيهًا، وهذا بحسب ما قاله، محمد أبو طارق، أحد البائعين، لـ«الوطن».

سعر كيلو الملبن

وأضاف أن سعر كيلو ملبن الفواكه بـ40 جنيهًا، وسعر كيلو الفولية والحمصية والسمسمية بـ75 جنيهًا، بينما سعر كيلو المشبك بـ56 جنيهًا، وجاء سعر كيلو ملبن عين جمل حبل بـ220 جنيهًا، بينما سعر الـ100 جرام فسدقية بـ55 جنيهًا، وسعر الـ100 جرام اللوزية والبندقية بـ40 جنيهًا، بينما سعر عروسة حلاوة المولد الصغيرة 15 جنيهًا، وسعر حصان حلاوة المولد بـ15 جنيهًا الحجم الصغير.

سعر كيلو الحلاوة

وبحسب ما أوضح، فإن سعر كيلو الحلاوة يختلف عن سعر العام الماضي بشكل طفيف، بسبب تغير سعر مدخلات الإنتاج، كما أوضح أن الإقبال على الشراء هذا العام غير كثيف كالأعوام السابقة.

الإقبال على شراء حلوى المولد لعام 2022 متوسط

من جانبه، قال أشرف الشنواني، أحد تجار الحلويات بمنطقة وسط البلد، لـ«الوطن»، إن الإقبال متوسط هذا العام، والسعر يختلف من تاجر لآخر، موضحًا أن العروض والتخفيضات السعرية تصل لـ20% على الحلويات، وتستهدف دفع المبيعات خلال الموسم الحالي.