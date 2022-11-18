غلق 23 منشأة وتحرير 77 محضرا بحملتين في السويس

واصل فريق مكتب المراقبة على الأغذية التابع للإدارة العامة للشؤون الوقائية بمديرية الصحة بمحافظة السويس، حملاته للرقابة على الأغذية بمختلف أنواعها، حيث أسفرت حملتين عن إعدام كميات من الأغذية وغلق 14 منشأة وتحرير 77 محضرا.

إعدام 466 كيلو من الأغذية المتنوعة وغلق 23 منشأة

قال الدكتور إسماعيل الحفناوى، وكيل وزارة الصحة في محافظة السويس، إن الحملتين أسفرتا عن إعدام 466 كجم من الأغذية المتنوعة، وإضافة إلي إعدام 65 لتر من الزيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما أسفرت الحملة عن التوصية بغلق 12 منشأة للعمل بدون ترخيص، والتوصية بإغلاق 11 منشأة لتسببها في خطر داهم على الصحة العامة.

سحب 39 عينة وتحرير 77 محضر

أوضح وكيل وزارة الصحة في السويس، في بيان صادر عن صحة السويس، أنه خلال الحملتين تم سحب 39 عينة من الأغذية المتنوعة لتحليلها بالمعامل للتأكد من سلامتها، وتم تحرير77 محضر جنح خلالهما، لافتاً إلى أن الحملتين استهدفتا 34 منشأة بنطاق أحياء الأربعين والسويس وفيصل والجناين.

و أكد «الحفناوي» استمرار حملات المراقبة على الأغذية فى أنحاء محافظة السويس، من أجل ضمان وصول منتج غذائي أمن للمواطنين، وذلك وفقاً لتوجيهات وتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين وبرعاية واهتمام محافظ السويس.