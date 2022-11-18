مسؤولة بث الجلسة الختامية لـ«cop27» بـ7 لغات: مكانة مصر تستحق النجاح

انطلقت اليوم، الجلسة الختامية لقمة المناخ «cop27»، التي استضافتها مدينة السلام شرم الشيخ، وكانت المسؤولة عن تقديمها هي شيماء إبراهيم، التي سيطر عليها الشعور بالفخر والاعتزاز، عند اختيارها كمسؤولة عن البث المباشر للجلسة الختامية باللغات السبع على موقع الأمم المتحدة un الخاص بالمؤتمر.

تقديم الجلسة الختامية بمؤتمر المناخ

أمام قادة من مختلف دول العالم، وقفت شيماء إبراهيم، تقدم الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ، الذي استمر ما يقرب من 13 يوما، على أرض شرم الشيخ، «شعرت بالفخر والسعادة، بعد انتهاء المؤتمر على الوجه الأكمل الذي يليق بمكانة مصر كدولة مضيفة وبكوني مصرية» حسب تعبيرها.

دفعة قوية من الحماس، سيطرت على «شيماء»، بعد انتهاء «cop27»، للمشاركة في المزيد من الأحداث المحلية والعالمية لخدمة الوطن، موضحة أنها على أتم الاستعداد للمشاركة في قمة المناخ التالية «cop28»، التي تستضيفها دولة الإمارات، «بعد انتهاء المؤتمر عندي أمل كبير ومستعدة للمشاركة في القمة التالية» حسبما روته.

شرم الشيخ أثبتت أنها تستحق لقب مدينة السلام

«ما شاهدته في شرم الشيخ من استعدادت على قدم وساق، هو نظام كامل أُسس ليصبح أسلوب حياة وليست أشياء مؤقتة على هامش المؤتمر» حسب ما روته «شيماء» في حديثها مع «الوطن»، مشيرة إلى أن الابتسامة الودودة التي ظهرت على أوجه كل من يعمل بالمدينة، تثبت أن شرم الشيخ تستحق لقب مدينة السلام.

تحت مظلة «كلنا إنسان معاً لحماية الكوكب» اجتمع في مدينة السلام شرم الشيخ، كل دول العالم باختلاف الألوان والأعراق والأزياء والثقافات، موضحة أن في نهاية المؤتمر ينتابها ورفقاءها شعور متناقض ما بين السعادة بالنجاح الهائل، الذي حققه المؤتمر، وبين الحزن من انتهاء مهمتهم بشرم الشيخ، التي أتاحت لهم الفرصة لتنمية مهاراتهم، والتعرف على ثقافات وجنسيات عديدة.