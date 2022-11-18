مساهمة أهالي شرم الشيخ في نجاح «cop27».. مبادرة سائقي التاكسي وترويج للسياحة

في ختام فعاليات مؤتمر المناخ «cop27»، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، وتأهب له الجميع في استقبال الضيوف، وحتى تظهر مصر بالصورة الرائعة التي كانت عليها، طوال أيام المؤتمر، تستعرض «الوطن» في التقرير التالي، كيف ساهم أهالي شرم الشيخ في نجاح مؤتمر المناخ، وإبهار العالم باستقبال مصر للحدث العالمي.

مبادرة سائقي التاكسي

قال صالح محمود، أحد سائقي التاكسي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سعيد للغاية باستضافة مصر لمؤتمر المناخ، موضحا أنه لا بد من مساعدتهم ودعمهم لمؤتمر المناخ «لازم نخدم بلدنا ونشارك في نجاح المؤتمر ويظهر بالصورة التي تليق بمكانة مصر وسط العالم»، حتى يظهر بالصورة التي عليها الآن، مشيرا إلى أنه ورفقاءه يقدمون خدمات نقل للأجانب والمصريين بواسطة التاكسي الخاص بهم من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا، وأطلقوا عليه «تاكسي شرم الشيخ مجانا».

الترويج للسياحة

وظهرت روضة محمد بملامحها الطفولية البريئة وابتسامتها الجميلة، في فيديو قصير لا تتجاوز مدته عدة دقائق، تبرز أهم الأماكن السياحية باللغة الأجنبية، إضافة إلى حديثها عن أهمية المناخ والبيئة، وذلك حتى يظهر لأكبر قدر ممكن من العالم وإيصال رسالتها عن دعم القمة والسياحة على مستوى العالم، «كان لازم أشارك في المؤتمر وأساهم في نجاحه حتى لو بشيء بسيط، نجاح المؤتمر فخر لينا ولبلدنا».

وأضاف محمد سعيد، أن 90% من أهالي شرم الشيخ، يتحدثون بمختلف اللغات، «ده أعطانا ميزة التعامل مع الشعوب المختلفة وتوصيل أي معلومة لأي زائر داخل شرم الشيخ» حسبما رواه خلال حديثه مع «الوطن»، موضحا أن الأهالي عليهم الجزء الأكبر في التعامل مع ضيوف المؤتمر لذلك كان عليهم أن يظهروا بشكل رائع يبرز ملامح مصر الجميلة المتمثلة في أولادها، «كلنا إيد واحدة وبنمثل مصر قدام مختلف الشعوب».

أهالي شرم الشيخ تبهر العالم

وتابع جمال عاصم، أن جميع أهالي شرم الشيخ، أبهروا العالم بتعاملهم الكريم مع ضيوف مؤتمر المناخ، والحفاظ على مظهر البلد الرائع، والتعاون مع مختلف الأجهزة لإخراج المؤتمر بهذا النجاح المبهر، بينما أضافت هدير أحمد، أن أهالي شرم الشيخ نموذج للشعب الذي يحافظ على البيئة والمناخ، «المحال بستخدم أكياس صديقة للبيئة والبيوت بتهتم بالزراعة، الناس مبسوطة جدا بنجاح المؤتمر وتنشيطه للسياحة وعايزين كل شهر مؤتمر زي دا» هكذا عبَّرت «هدير».