أماكن قطع المياه غدا في المحافظات.. اعرف المواعيد والأسباب

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أماكن قطع المياه غدا السبت، عن عدد من المناطق ببعض المحافظات، من أجل تنفيذ أعمال الصيانة، لافتة إلى توفير سيارات مياه مجانية، في الأماكن المتأثرة، مع التنبية على المواطنين بتوفير كميات مناسبة من المياه خلال تلك فترة، خاصة بالاماكن الخدمية، مثل المستشفيات والمخابز.

وحددت الشركة أماكن قطع المياه، لافتة أنها ستكون في محافظات أسوان والفيوم والمنوفية، خلال الفترة الصباحية، على أن تعود المياه خلال ساعات.

اماكن قطع المياه غدا بالفيوم

كشفت محافظة الفيوم، أماكن قطع المياه غدا السبت، بعدة مناطق بمركزى الفيوم وسنورس، من أجل تنفيذ بعض أعمال الصيانة الدورية، في مركز سنورس، بقرية نقاليفه وقرية التوفيقية وقرية ترسا وقرية السعيدية وقرية سنهور البحرية وتوابعها، ومركز الفيوم بقرية حرفوش وقرية الدالي، بالإضافة إلى ضعف المياه بقرية منشأة عبد الله، لافتة إلى أن مواعيد قطغ المياه، ستكون من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 7 مساء.

قطع المياه للصيانة في أسوان

قررت شركة المياه بأسوان، قطع المياه غدا السبت، من الساعة 12 صباحا حتى الساعة 4 صباحا، عن مدينة كوم إمبو بالكامل، للصيانة وإصلاح تسريب خط المياه المغذى للمدينة.

أماكن قطع المياه بالمنوفية

أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، بقطع المياه بعدة مراكز للصيانة الدورية وغسل المروقات، وحددت أماكن قطع المياه غدا، في مراكز: تلا ومنوف وشبين الكوم وقويسنا والقرى التابعة لها، مشيرة إلى أن تلك الأعمال ستكون من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا.