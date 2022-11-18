قطع المياه في 3 محافظات بالوجه البحري.. تعرف على المواعيد والمناطق

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي انقطاع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق الشركات التابعة في الجيزة وكفر الشيخ والدقهلية للقيام بأعمال ربط الخطوط.

مدة قطع المياه عن المناطق بالجيزة

وأعلنت محافظة الجيزة قطع المياه عن شارع أحمد عرابي ناصية شارع السودان حتى شارع الرشيد ومتفرعاته يمينا ويسارا لمدة 6 ساعات بدءاً من الساعة الثانية عشر ليل اليوم الجمعة وحتى الساعة السادسة من صباح غدٍ السبت لتنفيذ مشروع توسعة شارع أحمد عرابي وضرورة ربط خط المياه قطر 300 مم المتعارض مع أعمال التوسعة.

أسباب قطع المياه في مطوبس

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ انقطاع المياه عن مدينة مطوبس، والقرى التابعة، اعتبارا من غدٍ، السبت الساعة 11 مساء حتى يوم الإثنين الساعة 11 صباحا لافتة إلى أن سبب الانقطاع القيام بأعمال ربط خط زهر قطر 1000 مل بخط grp أمام المحكمة، وأيضا ربط خط زهر قطر 1000 مل بخط grp أمام مستشفى مطوبس العام.

الأماكن المتأثرة بقطع وضعف المياه بالمنصورة

وأكدت شركة مياه الشرب بالدقهلية قيامها بأعمال صيانة وإصلاح على خط الطرد الرئيسي لمحطة مياه شرق الجديدة داخل المحطة قطر 500 مم حديد الأمر الذي يستدعي ايقاف محطة مياه شرق الجديدة وانقطاع المياه عن حي شرق المنصورة، فضلا عن ضعف المياه ببعض مناطق حي غرب المنصورة ومركز المنصورة «الوحدات المحلية بنقيطة – كوم الدربي – برق العز – منطقة مصانع سندوب»، يوم الأحد المقبل من الساعة 11 مساءاً حتى الساعة 12 منتصف الليل ولمدة ساعة واحدة.