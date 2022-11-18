قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة.. الأماكن والمواعيد

اعلنت محافظة الجيزة انه في اطار تنفيذ مشروع محور الفريق كمال عامر الجزء الرابع من القطاع الشمالى فانه سيتم ربط خط المياه قطر 1200مم الجديد على خط المياه قطر 1200 القائم والمتعارض مع مسار المحور .

قطع المياه لمدة 12 ساعه

واشارت محافظة الجيزة في بيان ان الامر سوف يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة 12 ساعه وذلك إعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الاحد

المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه

اوضحت محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه هي : بشتيل البلد ، بشتيل لعبة ، بنى محمد، عزبة المطار ، البراجيل ، الصفطاوي، يمين المحور ، ارض اللواء ، المعتمدية .

الالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة مع توفير سيارات مياه للمناطق المقرر قطع المياه عنها خلال فترة الأعمال.

المتابعه الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية

كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة أوسيم بالمتابعه الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية لسرعه انهاء الأعمال وإزالة اي معوقات .

توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتاثرة

واشارت محافظة الجيزة في بيان ان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتاثرة وللطوارئ يتم الإتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.