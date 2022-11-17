قطع المياه عن عدة مناطق بالدقهلية ومطروح غدا.. اعرف الأماكن والمواعيد

تعتمد الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خطة صيانة دورية لشبكات المياه، وغسيل المروقات، يتم خلالها تحديد أماكن انقطاع المياه وتسير تلك الخطة بالتبادل مابين القرى والمراكز على مدار الأسبوع، وتعلن خطة القطع بالوحدات المحلية بالمناطق المتأثرة، ووفقا لتلك الخطة حددت محافظة سوهاج أماكن انقطاع المياه غدا بمركز ساقلتة، وضخ المياه بمحافظة مطروح .

وتوفر شركة مياه الشرب والصرف الصحى خط ساخن رقم 125 لاستقبال الشكاوى والمقترحات من المشتركين.

إنقطاع المياه غدا بسوهاج

حيث أعلنت الوحدة المحلية لقرية سفلاق بمركز ساقلتة بسوهاج عن أماكن انقطاع المياه غدا الجمعة لتركيب خط مياه قرية العوامية الجديد من عن مجلس قروى سفلاق والقرى التابعة وحددت الوحدة المحلية مواعيد انقطاع المياه غدا من الساعة 8 صباحا للساعة 12 ظهرا.

مواعيد ضخ المياه بمطروح

بينما أوضحت الشركة بمطروح خريطة ضخ المياه غدا بعدة مناطق بها بداية من الساعة 11 صباحا إلى 11 صباح اليوم التالى بمدينة العجارمة، ومن الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 6 مساءا بعمارات محدودي الدخل.

أماكن انقطاع المياه بالمنوفية

وتعتمد محافظة المنوفية خطة صيانة دورية ل7 مراكز بها هى تلا وقويسنا وشبين الكوم ومنوف والشهداء والباجور وطوخ وذلك طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة.