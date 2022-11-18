مراسل قناة القاهرة الإخبارية: رغبة روسية في تأميم الشركات الغربية بموسكو

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية في موسكو، إن هناك دعوات في الشارع الروسي وبعض المسؤولين بضرورة تأميم كل الشركات الغربية على الأراضي الروسية كرد فعل على ما قامت به الدول الغربية تجاه قرار تجميد الأصول الروسية في الخارج خلال الأيام القليلة الماضية، كما أن رئيس مجلس الأمن الفيدرالي الروسي صرح ودعا روسيا إلى تأميم الشركات الغربية على الأراضي الروسية.

وأضاف «مشيك»، خلال لقاء على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الخطوة لم يتم تبنيها من السلطات الرسمية حتى الآن، موضحا أن القيادة الروسية قد تقترح هذه الخطة على مجلس الدوما الروسي وفي حالة الموافقة قد يتم اتخاذ القرار بشكل رسمي، موضحًا أنه يوجد تقارير أنه على الرغم من أن الكرملين لم يصدر بيان حول ما تم مناقشته مع الرئيس الروسي مؤخرًا ألا أن التقارير تشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمر بوتين ناقش تطورات العملية العسكرية في أوكرانيا مع أعضاء مجلس الأمن.

الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة الروسية ضد الحكومات الغربية

وأوضح مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه تمت مناقشة بعض المواضيع الاقتصادية ولا سيما الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة الروسية ضد الحكومات الغربية، وهو الموضوع الأبرز التي تهتم به حكومة روسيا لتخفيف حدة العقوبات الغربية على الشارع والاقتصاد الروسي.