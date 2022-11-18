مصطفى محمد عبر برنامج «مصر تستطيع»: هدفي رفع اسم مصر

عرض برنامج «مصر تستطيع» رسالة مسجلة لمصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي ومنتخب مصر، قال خلالها: «أنا اخترت برنامج مصر تستطيع لأنه برنامج بيركز على المواهب والنماذج الناجحة المشرفة لمصر، ورسالتي للشباب إنهم يجتهدوا ويتعملوا أكتر وربنا هيكرمهم لأنه مش بيضيع تعب مجتهد، وأول يوم سفر ليا كنت مرهق جدا بسبب قلة النوم وكان عندي مشكلة في اللغة لأنهم هناك بيتكلموا أكتر من لغة، ونزلت الملعب وبدأت تمرين وبعد أيام شاركت في إحدى المباريات، وربنا وفقني وأحرزت أول هدف».

قصة أول هدف لمصطفى محمد

وتابع «مصطفى» خلال رسالته المذاعة عبر برنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق، على فضائية «DMC» «مع أول هدف اختفى التوتر وكنت حريص جدا إني أشرف مصر وأقدم مجهود أكتر وأرفع من خلاله اسم مصر».

قصة نجاح كبيرة

ومن جانبه أوضح الإعلامي أحمد فايق، أن اللاعب مصطفى محمد أحرز أهداف عديدة فريق نانت الفرنسي منها 4 أهداف في الدوري، ويعد قصة نجاح كبيرة حيث يعمل على تطوير مهاراته وقدراته منذ زمن، وحقق معدل أهداف مرتفع مع النادي الفرنسي، ويتمتع بلياقه بدنية جيدة.