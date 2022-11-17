عالم مصري يوجه عبر «مصر تستطيع» نصائح ذهبية للراغبين في النجاح والتميز

روى العالم المصري الدكتور هيثم رمضان، مدير البحث والابتكار ومسؤول الاختبارات والاعتماد في معهد أنظمة تخزين الهيدروجين بفرنسا، تجربته مع ابنه خلال تخصصه في الثانوية العامة، والذي حرص على استشارته لتحديد مستقبله.

تجربة الدكتور هيثم رمضان مع ابنه

وقال «رمضان» ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الخميس، إن ابنه رغب في أن يكون مهندس مثل والده، «قولتله عاوز تتخصص إيه؟ قالي حاسس إني عاوز أتخصص في البرمجة، فقولته لازم تشوف إن عاوز تبقى مبرمج في إيه؟».

وتابع: «قولتله عاوزك لما يبصوا في فرنسا أو في مصر أو في أوروبا يلاقوا العدد قليل، وأنت من ضمن اللي يتعدوا على صوابع الإيد، ولازم يحاول إنه يجمع بين تخصص فريد ولو فيه تطبيق في التخصص ده يبقى فريد، وبالتالي يكون هو المعروف في هذا المجال».

وأشار إلى أنه وجه تلك النصائح لابنه لأنه مر بها على مدار أشياء مختلفة، متابعا: «أنا ابن من أبناء جامعة الزقازيق، ولما جيت اتخصص قولت لازم أختار قسم مميز، القسم في الوقت ده مكنش فيه إقبال من الطلاب، واخترته وتميزت فيه».

وأضاف أنه سافر إلى فرنسا بعد حصوله على الدكتوراه، فاختار موضوع عن «نقل الطاقة»، إذ كان منذ 10 سنوات أمرا جديدا، وبعد ذلك قرر العمل في مجال خلايا الوقود.

نصيحة ذهبية للشباب

وقدم نصيحة لكل شاب يرغب في أن يتميز في مسيرته العلمية والمهنية، قائلا: «كن شجاعا وخض التجربة، متقولش أنا الوحيد ومش هلاقي حد يعلمني»، مضيفا: «من ضمن الميزة في الناس اللي في مصر اللي دايما بشتغل معاهم وبتعاون معاهم، أنهم يعلموا نفسهم».

وتابع: «دايما الشخص يعلم نفسه ويحاول إنه يتقدم ويتقدم أكثر من زميله اللي مستني المعلومة تجيله، وأهم حاجة إنه يكون عنده الوعي والإرادة والشجاعة في الدخول بمجال جديد بالخبرة المكتسبة من قبل».