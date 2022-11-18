حالة الطقس غدا في الإسكندرية: تحذيرات من شبورة مائية على الطرق  

تشهد حالة الطقس غدا في الإسكندرية، اعتدال في الأجواء بعد انتهاء نوة المكنسة التي ضربت عروس البحر الأبيض المتوسط خلال الأيام الماضية، حيث من المتوقع عدم سقوط أمطار مع طقس بارد بسبب نشاط الرياح فيما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس غدا في الإسكندرية، تشهد شبورة مائية على الطرق مع اعتدال في درجات الحرارة ومعدل ارتفاع الأمواج.

حالة الطقس غدا في الإسكندرية

ترتبط حالة الطقس غدا في الإسكندرية، بدرجات الحرارة والتي تصل فيها الدرجة العظمى إلى 24 درجة مئوية، والصغرى 17 درجة مئوية، وهو ما يعكس انخفاض في درجات الحرارة عن الأيام الماضية.

وتشهد حركة ارتفاع الأمواج ما بين خفيف إلى متوسط والتي تبلغ من 1 إلى 1.75 متر، وهو ما يعني هدوء الأمواج عما كان عليه الوضع خلال الأيام الماضية.

تطهير المطابق تزامنا مع حالة الطقس غدا في الإسكندرية

واستغل رجال الصرف الصحي في الإسكندرية اعتدال الطقس اليوم مع توقعات بحالة الطقس غدا في الإسكندرية في ذات الأمر، وعليه تمت أعمال تطهير مطابق بشارع مدارس القدس الرأس السوداء والانتهاء من تطهيره بعد أعمال الرصف والتطوير.

كما تمت أعمال تطهير شارع البحرية الرأس السوداء بإجمالي 18 مطبق، بالإضافة إلى إعادة تطهير مطابق شارع 57 من خالد بن الوليد حتى شارع العسوي 12 مطابق.