سياحة الأثرياء.. «رالي الطائرات الخاصة» ينطلق في الغردقة (صور)

شهدت مدينة الغردقة لأول مرة فعاليات مسابقة رالي الطائرات الخاصة وهي مسابقة لمالكي الطائرات الخاصة من 15 دولة عربية وأجنبية، ويطلق عليها سياحة الأثرياء، وتسهم في الترويج السياحي للمدن المصرية.

رالي الطائرات في الغردقة

يقول محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمنتجع الجونة المستضيف للمسابقة، إن مسابقة رالي الطائرات الخاصة يشارك فيه مالكو الطائرات الخاصة من 15 دولة عربية وأجنبية، وتشمل الفعاليات جولة بالطائرات في مدن أسوان والأقصر على ارتفاعات منخفضة للاستمتاع برؤية المناطق الخلابة.

وبحسب تصريحات عامر، لـ«الوطن»، تشمل الفعاليات عرضا للسيارات الكلاسيكية من مختلف الماركات العالمية الباهظة بهدف تنشيط السياحة، وبهذا تكون الغردقة على موعد مع العديد من الفعاليات السياحية المميزة خلال الفترة المقبلة.

سياحة الأثرياء

وائل فايز، عضو غرفة المنشآت الفندقة بالبحر الأحمر، قال إن رالي الطائرات الخاصة بالغردقة هي مسابقة دولية يشرف عليها الاتحاد الدولي للرياضات الجوية، تحت رعاية وزارة الطيران وهيئة تنشيط السياحة. وقال فايز لـ«الوطن»، إن الهدف هو جذب مزيد من السياح الأثرياء إلى مدينة الغردقة، بهدف زيادة الدخل وتوفير العملة الصعبة كمصدر دخل للدولة.