حملة لتنظيم الأسرة تستهدف المناطق الأكثر إنجابا في سوهاح

كثفت الفرق المشاركة بحملة «سعادتك وصحتك في تنظيم أسرتك» في سوهاج من خدماتها المتنوعة بمختلف الأماكن المستهدفة ضمن الخطة من خلال المراكز والوحدات الثابتة والعيادات والفرق المتنقلة بالإضافة إلى الحملات التوعوية والندوات التي يتم عقدها بتلك المناطق، لخفض والحد من الزيادة السكانية، وتهتم الحملة بتغطية المناطق الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا لضمان وصول الخدمات إلى جميع المنتفعات.

المناطق المستهدفة بالحملة

من جانبه أشار الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج إلى انطلاق حملة «سعادتك وصحتك في تنظيم أسرتك»، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بالقضية السكانية، لافتاً إلى أن الحد من الزيادة السكانية هو أحد أهم أهداف الحملة.

وأضافت الدكتورة عبير أبوالمجد مدير إدارة تنظيم الأسرة أن الحملة تستهدف المراكز التي تعاني من زيادة معدل الإنجاب بها وبالقرى التابعة لها، التي تعد أكثر احتياجا لخدمات تنظيم الأسرة، والخدمات التوعية وهي مراكز المنشاة وجرجا والبلينا ودار السلام والمراغة.