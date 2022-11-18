إصابة 5 أشخاص بحادث تصادم سيارتين بالصحراوي الشرقي بالمنيا

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام مركز المنيا، اليوم الجمعة، كما أصيب موظف إثر انقلاب دراجة بخارية كان يقودها بالطريق الأوسط المؤدي لمدينة المنيا الجديدة.

حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المنيا، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي شمال كمين الصفا بـ7 كيلو متر مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

بانتقال سيارات هيئة الإسعاف تبين إصابة كل من «عماد شوقي 30 عاما، عامل، أشرف راشد حنا 32 عاما، سائق، يقيمان بقرية جبل الطير بمركز سمالوط، محمد سعيد 19 عاما، سائق، ضاحي حسن 28 عاما، عامل، عبد الله علي 23 عاما، عامل، يقيمون بمحافظة سوهاج».

نقل أحد المصابين للعناية المركزة لإصابته بغيبوبة

تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات وكسور واشتباه ارتجاج، وتم نقل المصاب الثاني للعناية المركزة لدخوله في غيبوبة تامة، وتم التحفظ على السيارتين.

كما تلقى مدير الأمن إخطارا بانقلاب دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، بالطريق الأوسط المؤدي إلى مدينة المنيا الجديدة، بسبب السرعة، ونتج عن ذلك إصابة أحمد محمود 42 عاما، موظف، بكسر مضاعف بالساقين، وتم نقله لمستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج، وتم إخطار النيابة العامة بالحادثين للتحقيق والتصرف.