السيطرة على حريق اندلع في سيارة تقودها ربة منزل أمام أحد مولات 6 أكتوبر

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب بإحدى السيارات بمنطقة السادس من أكتوبر، وجرى إخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل حريق سيارة في أكتوبر

ورد إخطار إلى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يفيد بورود بلاغ إلى قسم شرطة أول السادس من أكتوبر، بنشوب حريق في سيارة أمام أحد المولات، وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بمقدمة السيارة، قيادة ربة منزل تبلغ من العمر 63 عامًا، وقام رجال الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق.

وتسبب الحريق في احتراق مقدمة السيارة بالكامل، دون حدوث ثمة إصابات، وبسؤال قائدة السيارة، أوضحت أنه أثناء قيادتها السيارة، بالطريق فوجئت بانبعاث أدخنة بمقدمة السيارة ونشوب الحريق.

ورجحت أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، ولم تتهم أحدا بالتسبب في الحريق.