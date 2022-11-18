إخماد حريق بموقف سيارات الأتوبيس في المنيا بدون خسائر

أخمدت قوات الحماية المدنية في محافظة المنيا، اليوم الجمعة، حريقا اندلع بتجمعات قمامة ومخلفات بموقف سيارات الأتوبيس في منطقة الأخصاص، دون إصابات أو أضرار بشرية.

حريق بموقف أتوبيس المنيا

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق بمخلفات وقمامة بموقف الأتوبيس بمنطقة الأخصاص، بحي شمال مدينة المنيا.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات هيئة الإسعاف، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده دون إصابات أو أضرار بشرية، ورجحت التحريات الأولية أن أحد المارة ألقى عقب سيجارة مشتعل، وتم إخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة والنيابة العامة للتحقيق.

إخماد حريق بشقة في حي شاهين

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت أمس الخميس، بلاغا من الأهالي بنشوب حريق بالطابق الثاني بمنزل كائن أمام محل مخبوزات بحي شاهين غرب مدينة المنيا، وانتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من إخماده ومنع امتداده.

وبالفحص تبين أن الحريق أسفر عن إصابة كلا من هناء أحمد 50 عاما ربة منزل، وفارس مصطفى 15 عاما طالب، وتم نقلهما للمستشفي العام لتلقي العلاج، ورجحت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي.