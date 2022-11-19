8 معلومات عن مشروع التحسين الوراثي للماشية.. إنتاج كبير من الألبان واللحوم

تحتل محافظة أسيوط، المركز الأول على مستوى محافظات الجمهورية، في مجال التلقيح الصناعي، إذ تعمل حاليا في تنفيذ مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية والتوسع في توفير سلالات ماشية ذات إنتاجية عالية من اللحوم والألبان، بحسب تصريحات اللواء عصام سعد، محافظة أسيوط.

زيادة الثروة الحيوانية

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحسين السلالات المحلية المصرية، وفقًا لمنظومة التلقيح الاصطناعي لهذه السلالات للنهوض بالثروة الحيوانية، وتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها بكافة الطرق الممكنة وزيادة إنتاجيتها.

وفيما يلي أبرز 8 معلومات عن مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية، وهي كالتالي:

المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية يتم من خلال التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية.

- تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المصرية من الماشية وتحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.

- المشروع له مردود اقتصادي مباشر لصالح المربين لما يحققه من دخل أعلي من السلالات العادية نتيجة الإنتاجية العالية.

- المساهمة في دعم إنتاج اللحوم والألبان للسوق المحلي وتعزيز الصناعات الغذائية ذات الصلة.

- يحقق إنتاجا وطنيا من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي وبأسعار مناسبة.

- محافظة أسيوط تحتل المركز الأول على مستوى الجمهورية في مجال التلقيح الاصطناعي.

- يتم إحضار القصبات اللازمة للتلقيح الاصطناعي من مركز تجميع السائل المنوي بالعباسية بعد فحصها والتأكد من سلامتها ومشاهدة الطلائق التي يتم التجميع.

- إحضار القصبات اللازمة للتلقيح وتشمل سلالات (هوليشتين- فرزيان- براون- سيمنتال- جاموس إيطالي- جاموس بلدي).