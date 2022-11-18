أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في المحافظات.. استقرار بجميع الأسواق

أعلنت البورصة الرئيسية للدواجن، أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في المحافظات، إذ أظهرت النشرة التسعيرية التي تصدرها يوميا، استمرار الاستقرار الذي شهدته خلال الأيام الماضية، في نفس الوقت الذي تشهد فيه أسعار الفراخ البيضاء والبلدي والبط استقرار خلال الأسبوع الأخير، مع ثبات أسعار الاعلاف في مدخلات المزارع خلال شهر نوفمبر 2022.

أسعار الكتاكيت اليوم في المحافظات

تراوحت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في المحافظات، طبقا للبورصة الرئيسية للدواجن، بين 3.75 و4 جنيهات.

وسجلت أسعار الكتاكيت اليوم في مختلف الأسواق بالمحافظات:

- سعر الكتكوت الساسو عمر يوم 4 جنيهات.

- سعر الكتكوت البلدي عمر يوم 4.5 جنيه.

- سعر الكتكوت الفرنساوي بط 7.5 جنيه.

- سعر الكتكوت بط مولارد 15.5 جنيه.

- سعر الكتكوت المسكوفي بط 15 جنيها عمر يوم.

- سعر الكتكوت الرومي الأسمر عمر يوم 17 جنيها.

- سعر الكتكوت الرومي عمر شهر 16 جنيها.

- سعر الكتكوت الرومي البرونزي عمر يوم 17 جنيها.

- سعر الكتكوت الرومي البرونزي وزن 500 جرام عمر 45 يوما 44 جنيها.

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت اسعار الدواجن اليوم في الأسواق:

- سعر الفراخ البيضاء 38 جنيها الكيلو.

- سعر الفراخ الساسو 48 جنيها الكيلو.

- سعر الفراخ الأمهات البيضاء 32 جنيها الكيلو.

- سعر البط الفرنساوي 24 جنيها الكيلو.

- سعر البط المسكوفي 47 جنيها الكيلو.

- سعر البط المولارد 32.5 جنيه الكيلو.

- سعر الأرانب 55 جنيها الكيلو.

سعر الحمام الجوز 70 جنيها.