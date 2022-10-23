أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 23 -10 -2022 في الأسواق المحلية

كشفت البورصة الرئيسية للدواجن، عن أسعار الكتاكيت في السوق المحلي اليوم الأحد، إذ شهدت ارتفاعًا بسيطًا بسبب اقتراب فصل الشتاء، وترتفع تكلفة مدخلات الإنتاج والتي تشمل الطاقة وتدفئة الطيور.

وفي هذا الصدد، ننشر ببوابة «الوطن» أسعار الكتاكيت اليوم فضلا عن سعر الدواجن والبيض في السوق المحلي، وفق النشرة السعرية لبورصة الدواجن في السطور التالية:

أسعار الكتاكيت اليوم

وتباين سعر الكتكوت في السوق المحلي اليوم وفق نوعه، وعمره، إذ سجلت متوسط الأسعار كالاتي:

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم تباين سعره ما بين 3.25 إلى 3.5 جنيه.

أما كتكوت الساسو عمر يوم سجل سعره بين 3.25 و 3.5 جنيه.

وسجل متوسط سعر الكتكوت البلدى نحو 4 جنيهات.

والكتكوت الهجين 4 جنيهات.

وارتفع سعر الكتكوت الفيومى ليسجل 5 جنيهات.

أسعار فراخ الطيور اليوم

أما عن أسعار الطيور الأخرى في السوق المحلي اليوم، جاءت كالآتي:

فرخ بط مولر عمر يوم 14 جنيها.

فرخ بط مسكوفى عمر 12 جنيها.

فرخ بط بيور 11 جنيها.

جوز فرخ سمان عمر أسبوعين 7.5 جنيه.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وجاءت أسعار الدواجن اليوم في السوق المحلي، حيث وصل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء الحية بسعر 40 جنيها، بينما يباع سعر شاورما الدجاج 110 جنيهات، برجر دجاج بسعر 100 جنيه، بينما سعر فراخ شيش بسعر 119 جنيها، بينما تباع كفتة فراخ بسعر 94 جنيها.

بينما يباع صدور فراخ بالعظم بسعر 95 جنيها في السوق المحلي، بينما البانيه فريش 100 جنيه، بينما وصل سعر الكيلو من أوراك فراخ تندوري بسعر 59 جنيها، بينما تباع الفرخة الكاملة المتبلة وزن 900 جرام بسعر 65 جنيها، بينما دبابيس دجاج متبلة بسعر 60 جنيها، و أجنحة دجاج تندوري بسعر 35 جنيها، وسجل دجاج اسكالوب بالبقسماط بسعر 108 جنيهات.