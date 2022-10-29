أسعار الكتاكيت اليوم السبت 29 أكتوبر 2022.. البلدي بـ4.5 جنيه

أعلنت البورصة الرئيسية للدواجن، أسعار الكتاكيت اليوم السبت في السوق المحلية، إذ تشهد تحركا خلال الفترة الحالية بسبب اقتراب فصل الشتاء، وارتفاع قيمة مدخلات الإنتاج من الطاقة لتدفئة الطيور وعلاج أمراض البرد.

وتنشر بوابة «الوطن» أسعار الكتاكيت اليوم، فضلا عن سعر الدواجن في السوق المحلية، وفق النشرة السعرية لبورصة الدواجن، في السطور التالية:

أسعار الكتاكيت اليوم

وجاءت أسعار الكتاكيت اليوم بأنواعها المختلفة في السوق المحلية كالآتي:

سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم 3 جنيهات.

ووصل سعر الكتكوت الساسو اليوم إلى 3 جنيهات.

وجاء سعر الكتكوت البلدي عمر يوم بـ4.5 جنيه.

ووصل سعر كتكوت روزي عمر أسبوع 4.75 جنيه.

وسجل سعر فرخ بط مولر عمر يوم 14 جنيها.

ووصل فرخ بط مسكوفي 12 جنيها.

وسجل سعر فرخ بط بيور 11 جنيها.

ويباع فرخ السمان بـ7.5 جنيه.

أسعار الفراخ البيضاء

أما عن أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق المحلية، قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن» إن سعر الفراخ البيضاء ومشتقاتها في السوق المحلية مستقر، إذ وصل متوسط سعر الكليو في المزرعة إلى 33 جنيهًا، بينما يجب أن يكون السعر الاسترشادي 38 جنيها للمستهلك.

وأوضح إن سعر الكيلوجرام من الفراخ البيضاء في المزرعة وصل لنحو 33 جنيهًا، بينما يصل لتجار التجزئة والمحلات بـ 38 جنيهًا، أما سعر الكيلوجرام من الدواجن البلدي فيباع في المزرعة بسعر 48 جنيهًا ويصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 50 إلى 52 جنيهًا، بينما وصل سعر الفراخ الساسو بالمزرعة إلى 42 جنيها، ويباع للمستهلك بسعر 80 جنيها، وتختلف الأسعار بشكل طفيف حسب المنطقة وتكلفة نقل الطيور والشركات المنتجة.