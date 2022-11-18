مصرع وإصابة 15 وافتتاح كوبري 45 بالإسكندرية.. أبرز أحداث محافظات مصر

شهدت محافظات مصر خلال الساعات القليلة الماضية عدد من الأحداث الهامة أبرزها وقوع 5 حوادث طرق تسبب مصرع وإصابة 15 تمثلوا في 3 وفيات وإصابة 12، إلا أنه لم يكن يوما حزينا بسبب الحوادث، بل صاحبه عدد من الأخبار المفرحة الأخرى كان لمحافظتي الإسكندرية وشمال سيناء نصيب منها.

فتمثلت الأخبار المفرحة في افتتاح مشروع نفق وكباري شارع 45 «أنور السادات» بطريق الكورنيش بالإسكندرية، إضافة إلى مشروع إنشاء قرية الصيادين بمنطقة غزيوان، تضم 200 منزل في شمال سيناء.

افتتاح نفق وكوبري 45 في الإسكندرية

البداية مع الأخبار المفرحة، حين افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مشروع نفق وكوبري شارع 45 «أنور السادات» بطريق الكورنيش، وبدأ التشغيل التجريبي له، بعدما وصلت نسبة الإنجاز به إلى 97%، وهو الذي يشمل نفق من شارع السادات بعرض 19 مترا، عبارة عن 3 حارات للدخول و3 حارات للخروج بطول 150 مترا تقريباً مفتوح من الأعلى.

إنشاء قرية الصيادين بمنطقة غزيوان

في خبر مفرح آخر، أعلن الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن إنشاء قرية الصيادين بمنطقة غزيوان، تضم 200 منزل بمساحة 200 متر للمنزل و120 متر مباني و80 متر حوش قابل للتعلية، بتكلفة 843 ألف جنيه، حيث يبلغ إيجار المنزل 400 جنيه شهريا لمدة 30 سنة قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، وكل 10 سنوات تزداد قيمة الإيجار بنسبة 10%، بخلاف منطقة الخدمات والتي تضم المدرسة والمسجد والحضانة، وسيتم التوزيع عن طريق القرعة العلنية طبقا للنسب المحددة.

مصرع طفلين في سوهاج

أولى الأخبار المحزنة هو مصرع طفلين أعمارهما 4 و5 سنوات، غرقا داخل إحدى قنوات الرى بقرية الكشح بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، أثناء لهوهما.

6 إصابات في المنيا

ووقعت 6 إصابات في المنيا بحادثتين أولها حين أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام مركز المنيا، فيما أصيب موظف إثر انقلاب دراجة بخارية كان يقودها بالطريق الأوسط المؤدي لمدينة المنيا الجديدة.

مصرع شخص وإصابة 6 في الشرقية

ولقى شخص مصرعه، فيما أصيب 6 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات، في حادثين منفصلين بمركزي العاشر من رمضان وبلبيس، ونقل المصابون إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقي العلاج اللازم.