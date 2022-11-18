تفاصيل إنشاء 200 منزل للمواطنين في قرية الصيادين بشمال سيناء

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن هناك استقرارا في مختلف مناطق المحافظة، ويجري العمل على إنشاء مشروعات جديدة لخدمة الأهالي، تتضمن إنشاء طرق ومجمعات خدمية وطريق دولي وغيرها.

مؤتمر جماهيري للمحافظ في بئر العبد

وأشار المحافظ، خلال لقاء المواطنين في مؤتمر جماهيري ببئر العبد أثناء زيارته للمدينة، بحضور العميد مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، والعميد محمد بهجت، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، وأعضاء المجموعة البرلمانية لبئر العبد والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية، إلى اهتمام الدولة بالمواطن السيناوي.

وأعلن المحافظ تصديق هيئة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان على الحيز العمراني لقرى بئر العبد، لافتا إلى أن ضوابط البناء الجديدة خاصة بالمدن، بينما تراخيص البناء في القرى طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008، ويتكلف من 1300 إلى 2000 جنيه طبقا للمساحة، مستعرضا ضوابط البناء الجديدة.

طلبات تقنين الأراضي

ودعا المحافظ، المواطنين إلى التقدم بطلبات لتقنين الأراضي، لافتا إلى تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 لمدة عام، حيث يتم تحصيل جنيه عن المتر بالمدن ونصف جنيه للمتر بالقرى، للمباني ما قبل 2012.

كما أعلن المحافظ عن تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء بقيمة 50%، مؤكدا على التصديق للمحافظة بالتصرف في الأراضي وبيع الأراضي للمواطنين بالأمر المباشر حتى 600 متر.

إنشاء الطريق الدولي

وأكد المحافظ بدء العمل في الطريق الدولي «العريش - القنطرة شرق» عن طريق الهيئة العامة للطرق والكباري، حيث تم البدء من قرية بالوظة وحتى مدينة بئر العبد بطول 52 كيلومترا.

وأعلن المحافظ عن صدور قرار رئيس الجمهورية بطرح أراضي المنطقة الصناعية ببئر العبد بالمجان، بشرط جدية تنفيذ المشروعات، معلنا عن تخصيص 3 قطع بالمنطقة لصالح إحدى الشركات لإقامة مصنع للبلاستيك.

قرية الصيادين بمنطقة غزيوان

وأشار إلى إنشاء قرية الصيادين بمنطقة غزيوان، تضم 200 منزل بمساحة 200 متر للمنزل و120 متر مباني و80 متر حوش قابل للتعلية، بتكلفة 843 ألف جنيه، مؤكدا تحمل المحافظة للمرافق، بجانب إنشاء طريق بطول 16 كيلو مترا من قرية السادات وحتى منطقة غزيوان، ويبلغ إيجار المنزل 400 جنيه شهريا لمدة 30 سنة قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، وكل 10 سنوات تزداد قيمة الإيجار بنسبة 10%، بخلاف منطقة الخدمات والتي تضم المدرسة والمسجد والحضانة، وسيتم التوزيع عن طريق القرعة العلنية طبقا للنسب المحددة.