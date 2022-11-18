هيثم شاكر لـ«أنغام»: غبت عن الساحة.. وعُدت في 2019 بـ14 أغنية

تحدث الفنان هيثم شاكر عن أبرز الملحنين الذين حقق معهم نجاحات كبيرة: «من الأسماء اللي طلعنا شغل حلو مع بعض محمد يحيى صاحب نصيب الأسد في عدة أغاني، وخالد عز، ومن الشعراء أمير طعيمة ومحمد عاطف».

وتابع «شاكر»، خلال استضافته ببرنامج «أنغام»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الفنانة أنغام: «الموسيقى تتغير كل سنة، ممكن أخد منها ما يليق عليا، لتحقيق المعادلة بين الجديد والقديم، وفي 2019 رجعت بـ14 أغنية، وأكثر أغنيتين كنت حاسسهم: لحقتيني، وكنت مداويني».

هيثم شاكر: غبت عن الساحة كثيرا

وعن ابتعاده لسنوات عن الساحة الغنائية، تابع: «غبت عن الساحة كثيرا، لكن كنت مطلعا على الأذواق، ورغم إني مش بهتم بالموضة لكن بعمل اللي يليق عليا وفي نفس الوقت يكون مواكب للذوق العام».