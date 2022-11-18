المطرب هيثم شاكر لـ «أنغام»: توقعت نجاح أغنيتي «لحقتيني وكنت مداويني»

قال المطرب هيثم شاكر، إنه توقع نجاح أغنيتي «لحقتيني» و«كنت مداويني»، مضيفا: «أغنية كل ما أبطل أفكر فيك كانت أغنية فيلم زي الهوى مع الفنان خالد النبوي، وكانت أول أغنية فيلم أقدمها في حياتي، ومن الأغاني اللي بعتز بها لأنها أول أغنية فيلم».

وأوضح «شاكر»، خلال استضافته ببرنامج «أنغام»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الفنانة أنغام، أن الأفلام والسينما والدراما تعيش أكثر من الأغاني، «في أغاني لفنانين كبار عرفناها من خلال الأفلام، والمطرب الممثل يقدم فنا يعيش لفترة أطول».

وأشار الفنان هيثم شاكر، إلى أنه يقدم الشخصية الدرامية أو السينمائية المشابه له، ومسلسل «حب عمري» هو أول تجربة حقيقية بالتعاون مع أساتذة التمثيل، وحقق رد فعل جميلا وكان تجربة رائعة.