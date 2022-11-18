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ضبط 4 عمال لمغافلتهم شخصا وسرقته بمحور 26 يوليو.. استغلوا تعرضه لحادث سير

كتب:

جيهان عبد العزيز ومنتصر سليمان
11:34 م | الجمعة 18 نوفمبر 2022
سيارة شرطة _ صورة أرشيفية

سيارة شرطة _ صورة أرشيفية

غافل 3 عمال أحد الأشخاص وسرقوا هاتفه المحمول ومبلغا ماليا، مستغلين توقف المجني عليه بسيارته على الطريق بعد إصابته في حادث تصادم، وضبط رجال الشرطة المتهمين واقتادوهم إلى قسم الشرطة، كما تم إخطار اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الحادث

كانت البداية عندما ورد إخطار إلى اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة كرداسة بوقوع حادث تصادم  بمحور 26 يوليو أعلى منطقة ناهيا اتجاه أکتوبر، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع المدعو «حسام الدين. ع. ع» 45 عاما، صاحب إحدى الشركات، مصاب بكدمة أسفل العين اليمني.

وبسؤاله قرر أنه حال سيره اصطدمت به سيارة من الخلف وفرت هاربة، ما أدى إلى اصطدامه بالرصيف الخرساني، مشيرًا إلى أنه أثناء توقفه قام 3 أشخاص عمال بالمنطقة بمغافلته وسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي 18 ألف جنيه، وحدد رجال الشرطة مرتكبي الواقعة وضبطوهم، وبمواجهتهم أعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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بقلم جيهان عبد العزيز ومنتصر سليمان