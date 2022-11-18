الفنان هيثم شاكر يغني دويتو «أحن قلب» مع أنغام في برنامجها على «DMC»

أدى الفنان هيثم شاكر دويتو مع الفنانة أنغام قدما خلاله أغنية «أحن قلب» للموسيقار محمد فوزي.

جاء ذلك خلال استضافة الفنان هيثم شاكر ببرنامج «أنغام» المذاع على قناة «dmc» مع الفنانة أنغام، وتم تقديم اللقاء على جزئين متتاليين.

وخلال اللقاء، أكد الفنان هيثم شاكر أن الموسيقار محمد فوزي كان مهتما بالجودة في أعماله الفنية، وأنتج فيلما ووضع الموسيقى التصويرية له ولحن له محمد الموجي، ولحن «ساكن في حي السيدة» هو لحن لمحمد فوزي، وكانت من أكثر الأغاني اشتهرت.