جنازة مهيبة لطفلين لقيا مصرعهما غرقًا بسوهاج.. «تربيا ودُفنا معًا»

شيع أهالي قرى الكشح بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وسط حزن وبكاء من الأهالي، جثماني طفلين ما بين الرابعة والخامسة لقيا مصرعهما غرقًا داخل مصرف للري بالقرية مقابل لمنزليهما المتجاورين، أثناء لهوهما معا بجوار المصرف، ليتم تشييع الجثمانين عقب تسلمهما من مشرحة مستشفى دار السلام المركزي بعد أن صرحت الجهات المختصة بالدفن والتسليم لذويهما.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وكان قد تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بوصول جثمان الطفل كريم محمد عبد اللطيف، 4 أعوام، والطفل نداء محمد محمود، 5 أعوام، لمستشفى دار السلام المركزى، جثتين هامدتين «ادعاء غرق».

تفاصيل غرق الطفلين

وأفاد ذووهما بغرق الطفلين بمصرف ري مجاور لمنزليهما، حيث خرج الطفلان للهو كعادتهما وعندما تغيبا طوال اليوم خرج الأهالي للبحث عنهما ليجدا الطفلين يطفوان على سطح مياه المصرف ليتم انتشالهما.

إسفكسيا الغرق سبب الوفاة

وتم نقل الجثامين إلى مستشفى دار السلام حيث تم توقيع الكشف الطبي عليهما والذي أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، مع نفي الشبهة الجنائية.