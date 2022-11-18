تفاصيل مصرع طفلين غرقا بسوهاج: «سقطا بمصرف ري أثناء اللهو»

لقى طفلان مصرعهما غرقا داخل إحدى قنوات الرى بقرية الكشح بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، أثناء لهوهما معا بالأرض الزراعية الخاصة بوالد أحدهما، حيث تجمعهما الجيرة فاعتاد الطفل كريم محمد عبد اللطيف، 4 سنوات والطفل نداء محمد محمود المصري، 5 سنوات اللعب معا بالأرض الزراعية المجاورة لهما، التي تضم «مصرف ري»، فخرجا عقب الظهر للعب كعادتهما، لكنهما تأخرا بهذا اليوم، حتى عثر عليهما غارقين داخل المصرف وجرى نقل الجثامين لمشرحة مستشفى دار السلام المركزي.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بوصول جثمان الطفل كريم محمد عبد اللطيف 4 سنوات، والطفل نداء محمد محمود 5 سنوات، جثتين هامدتين «ادعاء غرق»، وبسؤال أهليتهما أقرا بغرقهما بمصرف رى مجاور لهما أثناء لهوهما معا.

استخراج الجثامين وتحرير محضر بالواقعة

واستخرج الأهالي الجثامين وتم نقلها بواسطة سيارة إسعاف لمستشفى دار السلام المركزي وتبين وفاتهما، ووضعت الجثامين تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.