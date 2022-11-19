حالة الطقس اليوم.. خريفي ونشاط للرياح والعظمى بالقاهرة 26 مئوية

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمدن ومحافظات مصر.

وأوضح البرنامج أن طقس اليوم سيكون خريفيا مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، والسواحل الشمالية الشرقية، ومائلا للبرودة على أغلب الأنحاء خلال ساعات الليل.

طقس خريفي طوال اليوم

وتستمر حالة الطقس الخريفي طوال اليوم، وستكون الأجواء غائمة جزئيًا على محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وحذرت برنامج «صباح الخير يا مصر» من تكون الشبورة على محافظات القاهرة الكبرى، إضافة لوجود نشاط للرياح على تلك المناطق.

درجات الحرارة اليوم

وعرض البرنامج لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 19-11-2022، على مدن ومحافظات الجمهورية، كالتالي:

- القاهرة 26 - 16

- العاصمة الإدارية 26 - 16

- 6 أكتوبر 25 - 15

- بنها 25 - 16

- دمنهور 25 - 16

- كفر الشيخ 25 - 15

- المنصورة 25 - 16

- دمياط 24 - 15

- بورسعيد 25 - 18

- الإسماعيلية 27 - 16

- السويس 26 - 15

- الزقازيق 26 - 16

- شبين الكوم 26 - 15

- طنطا 25 - 16

- شلاتين 27 - 21

- الإسكندرية 26- 17

- العلمين الجديدة 25- 15

- وادي النطرون 25- 15

- مطروح 27 - 16

- السلوم 28- 15

- سيوة 26- 11

- العريش 24 - 14

- رفح 23 - 13

- الطور 26 - 16

- كاترين 18 - 08

- رأس سدر 26 - 18

- نخل 23 - 07

- طابا 25 - 15

- نويبع 25 - 14

- حلايب 23 - 19

- شرم الشيخ 27 - 22

- الغردقة 26 - 21

- مرسى علم 27- 22

- الفيوم 26- 14

- بني سويف 26- 13

- المنيا 26- 12

- أسيوط 27- 13

- سوهاج 27- 14

- قنا 27- 16

- الأقصر 28- 15

- أسوان 29- 17

- الوادي الجديد 26- 12

- أبو سمبل 26 - 16

- أبو رماد 26 - 22

- رأس حدربة 23 - 19.