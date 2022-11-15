برنامج «صباح الخير يا مصر» يستعرض الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، عبر القناة الأولى، جولة سريعة عن الحالة المرورية في مختلف أنحاء الجمهورية.

حالة المرور بمحافظة القاهرة

وأظهر التقرير الذي عرضه البرنامج، سيولة مرورية نسبية بكوبري 15 مايو، تزداد مع الوقت في طريق ميدان التحرير، كما أن هناك بعض الكثافات في اتجاه المعادي وحلوان، بينما تزداد الكثافة المرورية على طول كوبري أكتوبر في اتجاهي رمسيس والإسعاف حتى نزلتي غمرة والعباسية، فضلًا عن الكثافة المرورية في مناطق الزاوية الحمراء والوايلي.

حالة المرور بمحافظة الجيزة

ووفق التقرير، فإن هناك كثافة مرورية من طريق المحور حتى ميدان لبنان في الجيزة، بسبب أعمال توسيع الطريق وغلقه في بعض المناطق، علاوة على زيادة الكثافة المرورية عند محور صفط حتى جامعة القاهرة، إلى جانب الكثافة المرورية بالهرم بسبب التحويلات المرورية نتيجة غلق الشارع كليًا بمسافة 500 متر، بينما هناك سيولة مرورية عند كوبري أكتوبر.