طقس السويس اليوم.. غائم جزئيا وانخفاض درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لطقس اليوم السبت في مختلف المحافظات، بينها محافظة السويس، ويسود بها طقس معتدل نهارا وبارد ليلا، مع انخفاض درجات الحرارة.

انخفاض درجات الحرارة

كما كشف بيان الأرصاد توقعات الخبراء لطقس اليوم على السواحل الشمالية الشرقية، حيث يسود طقس غائم جزئيا مع تكون الشبورة المائية صباحا، معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.

وسجلت أجهزة الرصد الداخلي قياسات طقس السويس اليوم، موضحة أن درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15 درجة، ونسبة الرطوبة 54% وسرعة الرياح 24 كم/ساعة.

كما ذكر بيان الأرصاد الجوية أن حالة البحر الأحمر اليوم السبت، معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين (1.50 - 2.25) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة

وأكدت محافظة السويس استمرار رفع درجة الاستعداد في مختلف الأجهزة التنفيذية للأحياء المختلفة، لمواجهة أي تقلبات في الطقس، والتدخل السريع والفوري حال حدوث أي طوارئ، مع جاهزية المعدات الخاصة بشفط المياه والنظافة.