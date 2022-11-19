إعلان شروط جوائز معرض القاهرة للكتاب 2023 ديسمبر المقبل

كشف مصدر بوزارة الثقافة، موعد إعلان تفاصيل جوائز معرض الكتاب 2023، الذي يعقد في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير المقبلين بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

جوائز معرض الكتاب

وتعلن الهيئة شروط الجوائز في ديسمبر المقبل، وتتضمن الجوائز التالية:

جائزة أفضل رواية.

جائزة أفضل مجموعة قصصية.

جائزة النقد الأدبي.

جائزة أفضل كتاب مترجم.

جائزة النقد الأدبي.

جائزة الكتابة للطفل.

جائزة شعر العامية.

جائزة شعر الفصحى.

جائزة الكتاب العلمي.

جائزة الدراسات الإنسانية.

جائزة أفضل كتاب مترجم للطفل (بالتعاون مع المركز القومي للترجمة (مناصفة).

جائزة الكتاب الأول - فرع الإبداع الأدبي.

جائزة التأليف المسرحي (بالتعاون مع أكاديمية الفنون).

جائزة أفضل كتاب في التراث (بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية).

جوائز النشر في معرض الكتاب

ستعلن تفاصيل وشروط الجوائز في ديسمبر المقبل، على أن يتم التقديم لها عبر هيئة الكتاب، ويعلن أسماء الفائزين وتسلم الجوائز خلال في حفل خاص خلال انعقاد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54.

وتبلغ قيمة كل جائزة 40 ألف جنيه، بعد أن رفعت الوزارة قيمة الجائزة من الدورة الماضية للمعرض إلى 40 ألف بدلا من 10 آلاف جنيه لكل جائزة.

تفاصيل وشروط جائزة النشر التشجيعية

وكان اتحاد الناشرين المصريين، أعلن تفاصيل وشروط جائزة النشر التشجيعية وقيمتها 50 ألف جنيه، وسيتمّ استقبال المشاركات حتى يوم 15 ديسمبر المقبل.

كما أعلن اتحاد الناشرين العرب تفاصيل جائزة أفضل ناشر عربي وقيمتها 50 ألف جنيه، التي يمنحها الاتحاد بالمشاركة مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، على أن يتم استقبال طلبات الترشيح إلى 31 ديسمبر 2022.

يتم توزيع جائزتي النشر مع حفل المعرض، وبالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب.