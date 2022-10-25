شروط جائزة الناشرين العرب.. توزيع الجوائز بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

أعلن اتحاد الناشرين العرب برئاسة محمد رشاد موعد فتح باب الترشيح لجائزة أفضل ناشر عربي في دورتها الثانية وهي الجائزة التي يمنحها الاتحاد بالمشاركة مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، وجرى رفع قيمة الجائزة إلى 50 ألف جنيه مصريا.

شروط جائزة الناشرين العرب:

تبدأ تلقي طلبات الترشيح في الفترة من 15 نوفمبر إلى 31 ديسمبر، ويتم الإعلان عن الدار الفائزة في حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023.

يحق لجميع دور النشر العربية التي تتمتع بعضوية اتحاد الناشرين العرب التقدم في المسابقة، بشرط ألا تكون قد سبق وأن تعرضت لعقوبات من أي من الاتحادين، وبالنسبة للدور المصرية يجب ألا تكون الدار مرشحة لجائزة اتحاد الناشرين المصريين في الدورة نفسها على أن ترسل طلبات الترشح إلى مقر اتحاد الناشرين العرب، مرفقة بنماذج من إصدارات الدار لا تقل عن عشرة عناوين في نسخة واحدة لكل عنوان.

6 معايير للتحكيم في جائزة الناشرين العرب

وضعت أمانة الجائزة 6 معايير للتحكيم وهي:

1ـ قيمة المحتوى من حيث الجودة، الأهمية، والجدة، والالتزام بالأمانة العلمية.

2ـ تنوع الإصدارات داخل تخصص الدار وتغطيتها لكل فروع تخصصها، وتنوع الإصدارات في الدور العامة.

3ـ جودة الإنتاج طبقًا لمعايير الجودة في إنتاج الكتب وطباعتها.

4ـ تصميم الغلاف من الوجهة الجمالية والملاءمة لمضمون الكتاب.

5ـ مدى استفادة الدار من أشكال النشر الحديثة: الرقمي، المسموع، وواجهة الدار على شبكة الإنترنت.

6ـ مدى مساهمة الدار بجهود مباشرة في تنمية المجتمع ودعم الفئات الخاصة.

7ـ السيرة الذاتية للدار ورؤيتها المستقبلية.

يذكر أن الجائزة انطلقت في العام الماضي، وفاز بها مركز دراسات الوحدة العربية.

تقام الدورة الـ 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2023.