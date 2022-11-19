أعراض فيروس الأطفال الجديد 2022.. أبرزها ارتفاع درجة الحرارة والعطس

يهتم كثير من المواطنين بمعرفة أعراض فيروس الأطفال المنتشر 2022، والمعروف بـ«التنفسي المخلوي»، لأخذ الاحتياطات اللازمة لوقاية أبنائهم وحمايتهم، وكذلك معرفة طريقة العلاج حال الإصابة به، خاصة في ظل تردد الأطفال على الحضانات والمدارس بشكل يومي

وكشفت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها، عن أعراض الفيروس التنفسي المخلوي، والتي تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة والسعال وسيلان الأنف، والحمى، والسعال الجاف، والعطس والإسهال في بعض الحالات، لافتة إلى أن اعراض فيروس الأطفال الجديد 2022، كما يقال عليه، ليس بجديد، ولكنه أثار بين المواطنين حالة من القلق.

أعراض فيروس الأطفال الجديد 2022

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنه يجب على المواطنين عند إصابة أحد أبنائهم بالفيروس التنفسي المخلوي اتباع البروتوكول العلاجي الذي يقوم بوصفه الطبيب، وعدم التعامل من خلال الوصفات التي يتم نشرها، أو اللجوء إلى استخدام المضادات الحيوية، باعتبار أنه فيروس تنفسي وليس بكتيريا، لافتة إلى أن المضادات الحيوية تفقد فعاليتها بسبب إفراط الفرد على تناولها.

«الصحة» تحذر من استخدام المضادات الحيوية

وللوقاية من الفيروس التنفسي المخلوي، قالت الوزارة، إنه لابد من غسيل الأيادي باستمرار، وعدم تقبيل الأطفال، مع ضرورة تناول الفواكه التي تحتوي على فيتامين «سي»، والتغذية والتهوية الجيدتين، وكذلك عدم التعرض إلى البرد بشكل مباشر.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه لابد من التواصل مع الوزارة عن طريق الخطوط الساخنة لها، أو عن طريق منصتها المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي، واستقبال كل التساؤلات والاستفسارات والرد عليها من مصادرها المختلفة والرسمية.

وناشدت وزارة الصحة والسكان من المواطنين خلال فصلي الخريف والشتاء، بضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية للوقاية منها، بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.