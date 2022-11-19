رفع فيلم «الهيبة» من دور العرض السينمائي بعد تحقيقه 500 جنيه

قررت دور العرض، رفع الفيلم اللبناني «الهيبة»، اعتبارًا من أمس الجمعة، وذلك بعد ضعف الإيرادات التي حققها خلال الأيام الأخيرة، وتراجع حجم إقبال الجمهور بشكلٍ كبير، مُقارنة بباقي الافلام المُنافسة.

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، عن حجم الإيرادات التي حققها فيلم «الهيبة»، في اليوم الأخير له، قبل رفعه من السينمات، موضحًا أنه حقق 500 جنيه فقط، بينما إجمالي ما حققه على مدار شهر كامل، نحو 450 ألفا.

أبطال وأحداث فيلم «الهيبة»

وتدور أحداث الفيلم حول اكتشاف «جبل» أن عدوه القديم والمسؤول عن اغتيال والده وظهور داعش بالهيبة، ناظم العالي والملقب بالختيار، ما زال على قيد الحياة، ليقرر جبل ورجاله السفر إلى أسطنبول وبلغاريا لتصفية الحساب القديم.

«الهيبة» من بطولة تيم حسن، وزينة مكي، وسعيد سرحان، ومحمد عقيل، ومنى واصف، ورفيق علي أحمد، وهو من تأليف سامر نصر الله، وإخراج سامر البرقاوي.

8 أفلام مُنافسة في شباك التذاكر

ويُعرض في دور العرض حاليًا 8 أفلام فقط، ما بين الأكشن والكوميدي، وهي «تحت تهديد السلاح» بطولة حسن الرداد، و«هاشتاج جوزني» لـ مايان السيد وأمير المصري، و«فضل ونعمة» للثنائي ماجد الكدواني وهند صبري، و«أشباح أوروبا» بطولة هيفاء وهبي، و«كيرة والجن» بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز، و«تسليم أهالي» بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، و«بحبك» لـ تامر حسني، و«عمهم» بطولة محمد عادل إمام.