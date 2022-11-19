سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم السبت

كشفت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم السبت 19 نوفمبر الجاري أمام الجنيه المصري، إذ استقر سعر الصرف العملة الأمريكية في المؤسسات المصرفية والتي سجلت نفس القيمة التي انتهت عندها أمس في بنكي مصر والأهلي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

وتستعرض «الوطن»، سعر الدولار مقابل الجنيه في عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة على هذا النحو:

ففي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدولار اليوم نحو 24.41 جنيه للشراء، و24.46 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي سجل شراء الدولار نحو 24.43 جنيه، والبيع 24.52 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي سجل 24.44 جنيه للشراء، 24.51 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم

وبلغت قيمة شراء العملة الأمريكية اليوم نحو 24.46 جنيه و24.51 جنيه للبيع، مع بداية التعاملات داخل بنك CIB، ووصل سعر الدولار، في المصرف المتحد نحو 24.41 جنيه للشراء و24.51 جنيه للبيع، ووصل سعره في بنك مصر إلى 24.41 جنيه للشراء، و24.46 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

وبلغ صرف الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 24.48 جنيه للشراء، و24.51 جنيه للبيع، في بنك المصري الخليجي، نحو 24.48 جنيه للشراء و24.51 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس بلغ سعر صرف الدولار اليوم نحو 24.41 جنيه للشراء، و24.51 جنيه للبيع، وداخل بنك الإسكندرية بلغ سعر صرفه اليوم نحو 24.44 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع نحو 24.51 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد

وبشأن عملة الرياض، سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس 6.46 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي، نحو 6.48 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر البيع 6.52 جنيه، وفي البنك الأهلي نحو 6.48 جنيه للشراء، و6.50 جنيه للبيع، بينما داخل بنك الإسكندرية 6.47 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع.