أسعار القطن اليوم بكفر الشيخ.. 5 آلاف جنيه للقنطار «طويل بحري»

سجلت أسعار القطن اليوم 5000 آلاف جنيه للقنطار الواحد للقطن طويل بحري بارتفاع 100 جنيه، كما سجل سعر قنطار القطن لطويل قبلي 4300 جنيه بارتفاع 100 جنيه أيضا.

أسعار القطن اليوم

وكشف الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث الزراعات الحقلية بسخا بمحافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار القطن اليوم العالمية شهدت ارتفاعا ليسجل سعر قنطار القطن الأمريكي والذي يأتي في المرتبة الثانية عقب القطن المصري طويل التيلة، 4800 جنيه، وهو مؤشر جيد للغاية لمزارعي القطن في مصر، مشيرا أن أسعار القطن ستشهد ارتفاعا ملحوظا خلال الأسابيع القادمة لكثرة الطلب على شراء القطن المصري من الشركات العالمية.

وأشار «أبو اليزيد»، أن أسعار القطن اليوم حققت جزءا كبيرا من مستهدف البيع للمزارعين خلال الموسم الحالي 2022، وهو أمر جيد للغاية.

زراعة 317 ألف فدان قطن

وأوضح أن المنزرع من محصول القطن هذا العام بلغ 317 ألف فدان قطن مصري طويل التيلة، وسط إنتاجية بلعت مليوني و600 ألف قنطار قطن، وتم تسليم بالمزادات 600 ألف قنطار قطن وباقي الكمية المنتجة للمحصول لم تسلم حتى الآن، وذلك من أصناف القطن المصري طويل التيلة للقطن جيزة 97 وجيزة 94 وجيزة 93 وجيزة 96، والتي تحتل المرتبة الأولى عالميا.