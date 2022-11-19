مراسل «القاهرة الإخبارية» بفرنسا: أزمة المهاجرين تسبب صداعا في رأس أوروبا

قال خالد شقير مراسل «القاهرة الإخبارية» من مدينة مارسيليا الفرنسية إن الهجرة غير الشرعية تمثل صداعًا في رأس أوروبا، لافتًا إلى أن فرنسا طالبت بعقد اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي لمناقشة الأزمة، بعد استقبال سفينة لاجئين غير شرعية وعلى متنها 400 مهاجر غير شرعي وسط انتقادات من اليمين الفرنسي وأقصى اليمين وأن 26 شخص منهم استطاعوا الهرب من الفندق الذي وضعتهم فيه السلطات.

إيطاليا تريد التملص من مسئوليتها في اتفاق اللاجئين

وأوضح «شقير» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد عبد الرحمن في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن إيطاليا تريد التملص من مسئوليتها نحو اتفاق وقعته مع الدول الأوروبية بخصوص الدولة الأولى التي تستقبل المهاجرين وتتقاسمهم مع باقي الدول.

طلبات بالتعامل الإنساني مع اللاجئين

ولفت إلى أن المهاجرين غير الشرعيين ليس أمامهم خيار سوى الهجرة من فرنسا لألمانيا، نظرًا لأن أوضاع التقنين أسهل فيها من باقي الدول وامكانية الحصول على وظيفة أسهل.

وأكد أن جمعيات الهجرة والمهاجرين تطالب الحكومات الأوروبية بالتعامل الإنساني مع المهاجرين غير الشرعيين لافتًا أن رئيس الحزب الشيوعي الفرنسي طلب فتح باب الهجرة أمام العرب والأفارقة أسوة بما فعلته أوروبا مع الأوكرانيين.